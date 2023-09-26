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WP узнало, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину

Иллюстративное фото: WP узнало, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США обязались передать Украине 31 танк M1 Abrams. В настоящее время в наше государство доставили менее половины машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Напомним, что в

Танки Abrams для Украины

В июле стало известно, что военные ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.

На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

А вчера The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц американского Министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Как Украина будет использовать Abrams

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что Украина будет использовать танки Abrams "очень осторожно и только для хорошо разработанных операций".

Главный разведчик объяснил, если такие танки использовать на передовом и просто в общевойсковом бою, то они не проживут слишком долго. Ведь такие машины следует применять в прорывных и очень хорошо подготовленных операциях.

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