WP узнало, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину

США обязались передать Украине 31 танк M1 Abrams. В настоящее время в наше государство доставили менее половины машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Напомним, что в
В июле стало известно, что военные ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.
На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.
А вчера The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц американского Министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября.
Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что Украина будет использовать танки Abrams "очень осторожно и только для хорошо разработанных операций".
Главный разведчик объяснил, если такие танки использовать на передовом и просто в общевойсковом бою, то они не проживут слишком долго. Ведь такие машины следует применять в прорывных и очень хорошо подготовленных операциях.
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