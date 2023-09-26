WP узнало, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину

Напомним, что в

Танки Abrams для Украины

В июле стало известно, что военные ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.

На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

А вчера The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц американского Министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Как Украина будет использовать Abrams

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что Украина будет использовать танки Abrams "очень осторожно и только для хорошо разработанных операций".

Главный разведчик объяснил, если такие танки использовать на передовом и просто в общевойсковом бою, то они не проживут слишком долго. Ведь такие машины следует применять в прорывных и очень хорошо подготовленных операциях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.