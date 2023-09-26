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WP дізналося, скільки танків Abrams вже прибуло в Україну

Вівторок 26 вересня 2023 11:35
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WP дізналося, скільки танків Abrams вже прибуло в Україну Ілюстративне фото: WP дізналося, скільки танків Abrams вже прибуло в Україну (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США зобов'язались передати Україні 31 танк M1 Abrams. Наразі в нашу державу доставили менше половини машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Журналісти з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника повідомили, що наразі прибуло менше половини очікуваних танків M1 Abrams.

Зазначимо, що чиновник говорив на умовах анонімності, щоб обговорити важливі військові приготування.

Нагадаємо, що у січні президент США Джо Байден зобов’язався відправити Україні 31 передовий бойовий танк. Військові чиновники США заявляли, що поставки відбуватимуться поступово, але вони очікують, що всі танки прибудуть в Україну найближчими тижнями.

Танки Abrams для України

У липні стало відомо, військові ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.

Днями представник Пентагону заявив, що танки будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

А вчора The New York Times із посиланням на двох посадовців американського Міністерства оборони повідомило, що перша партія прибула в Україну 23 вересня.

Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Як Україна використовуватиме Abrams

Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що Україна використовуватиме танки Abrams "дуже обережно і тільки для добре розроблених операцій".

Головний розвідник пояснив, якщо такі танки використовувати на передовій і просто в загальновійськовому бою, то вони не проживуть дуже довго. Адже такі машини потрібно застосовувати в проривних і дуже добре підготовлених операціях.

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Сполучені Штати Америки Військова допомога Танк Abrams
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