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Wizz Air знову запускає рейси з України до ОАЕ після багаторічної перерви

Понеділок 13 липня 2020 11:42
Автор: РБК-Україна

Wizz Air з жовтня має намір обслуговувати маршрут Одеса - Абу-Дабі

Авіакомпанія-лоукостер Wizz Air після багаторічної перерви має намір відновити польоти між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). На осінь заплановано запуск рейсу Одеса - Абу-Дабі.

Про це свідчать дані системи бронювання перевізника.

Відповідно до системи бронювання Wizz Air, вже з 1 жовтня 2020 року будуть доступні рейси за маршрутом Одеса - Абу-Дабі. Столиця ОАЕ знаходиться в 140 км від Дубая, який є популярним туристичним напрямком.

Wizz Air планує літати два рази на тиждень по четвергах і неділях. Відзначимо, в системі бронювання також зазначено, що даний маршрут ще має бути затверджений регулятивними органами.

Wizz Air вже літав з України до ОАЕ, обслуговуючи рейс Київ-Дубай. Польоти припинилися в березні 2014 року.

Wizz Air знову запускає рейси з України до ОАЕ після багаторічної перерви

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія практично до кінця липня заборонила авіакомпанії WizzAir здійснювати рейси між Таллінном і містами України; перевізник обслуговував єдиний регулярний рейс Київ-Таллінн після ослаблення карантину.

Як заявляв минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, всього 23 країни вільно відкриті на в'їзд для громадян України.

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