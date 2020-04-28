Wizz Air возобновляет авиаперевозки по 20 направлениям, но не в Украине

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса европейский лоукостер Wizz Air планирует возобновить полеты из Лондона и Вены в некоторые европейские города уже с 1 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Из Лондона самолеты компании будут летать в Лиссабон в Португалии, Будапешт в Венгрии, Братиславу в Словакии и Белград в Сербии. Кроме того, предварительная продажа билетов доступна в Тель-Авив в Израиле, Кошице в Словакии, а также на восемь городов в Румынии, но не в столицу страны - Бухарест. Еще один маршрут - курортный испанский остров Тенерифе. В Украину пока что полетов не запланировано.

По словам заместителя генерального директора авиакомпании Стивена Джонса, из Вены также будут осуществляться перелеты, в частности, в Милан и Валенсию. Джонс уточнил, что компания готовится возобновить полеты по 20 направлениям.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиаперевозчиков уже заявили о банкротстве. Сообщалось, что коронавирус может привести к банкротству большинство авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиация вернется к докризисному режиму через два года.

Также РБК-Украина сообщало, что после окончания карантина президент Владимир Зеленский хочет создать государственную авиакомпанию-перевозчика.