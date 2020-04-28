Wizz Air відновлює авіаперевезення за 20 напрямками

На тлі триваючої пандемії коронавірусу європейський лоукостер Wizz Air планує відновити польоти з Лондона та Відня у деякі європейські міста вже з 1 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

З Лондона літаки компанії будуть літати в Лісабон у Португалії, Будапешт в Угорщині, Братиславу у Словаччині та Белград у Сербії. Крім того, попередній продаж квитків доступний до Тель-Авіву в Ізраїлі, Кошице у Словаччині, а також на вісім міст в Румунії, але не до столиці країни - Бухарест. Ще один маршрут - курортний іспанський острів Тенеріфе. В Україну поки що польотів не заплановано.

За словами заступника генерального директора авіакомпанії Стівена Джонса, з Відня також будуть здійснюватися перельоти, зокрема, у Мілан та Валенсію. Джонс уточнив, що компанія готується відновити польоти за 20 напрямками.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу низка світових авіаперевізників вже заявили про банкрутство. Повідомлялося, що коронавірус може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Також РБК-Україна повідомляло, що після закінчення карантину президент Володимир Зеленський хоче створити державну авіакомпанію-перевізника.