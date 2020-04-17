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Авиация вернется к докризисному состоянию через два года, - Криклий

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 20:39
Авиация вернется к докризисному состоянию через два года, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Криклий пессимистичен в прогнозах восстановления прежнего уровня авиасообщения

Из-за карантина в Украине и пандемии коронавируса авиация вернется к докризисному режиму через два года. Об этом в эфире 24 канала заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, Криклий спрогнозировал сроки выхода транспорта из кризисной ситуации.

"Вернуться к до кризисному режиму… особенно в части авиации, наши прогнозы - для этого потребуется еще дополнительно два года", - заявил министр.

Напомним, ранее Криклий спрогнозировал, когда в Украине будет восстановлена работа общественного транспорта. По его словам, это не произойдет до июня, поскольку правительство только начнет снимать карантинные ограничения. Кроме того, министр дал понять, что пик заболеваемости в Украине будет в мае.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая. Часть авиакомпаний столкнулась с техническим банкротством еще до середины марта, поскольку их денежные резервы быстро истощились из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на перелеты. Также сообщалось, что вспышки коронавируса в мире могут нанести туристической отрасли не менее 22 млрд долларов убытков.

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Новости Украины авиацияВладислав КриклийКоронавирус
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