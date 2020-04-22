Зеленский планирует создать государственную авиакомпанию-перевозчика

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский надеется, что самолетами будущую национальную авиакомпанию обеспечит ГП "Антонов"

В Украине будет создана современная государственная авиакомпания-перевозчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в фильме "Год президентства Зеленского".

По его словам, сейчас уже есть предварительная договоренность с государственным предприятием "Антонов" о производстве украинских самолетов для использования во время внутренних авиаперевозок.

"Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АНы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу... Мы должны сделать современную государственную авиакомпанию. На уровне Turkish Airlines, сингапурских авиалиний. Государство готово выделить на это деньги. Именно для того, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика", - заявил Зеленский.

Глава государства надеется, что "Антонов" обеспечит украинского авиаперевозчика достаточным количеством самолетов.

"Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест", - резюмировал Зеленский.

Напомним, с 18 марта в Украине запрещены все внутренние авиаперевозки из-за карантина.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозировала, что в результате кризиса, вызванного коронавирусом, мировые авиакомпании могут потерять около 113 млрд долларов.

В результате пандемии ряд мировых авиаперевозчиков уже заявили о банкротстве. Сообщалось, что коронавирус может привести к банкротству большинство авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиация вернется к докризисному режиму через два года.