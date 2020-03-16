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Большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая, - Bloomberg

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 15:47
Большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая, - Bloomberg
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Их денежные резервы быстро истощаются из-за отмены рейсов

Коронавирус приведет к банкротству большинство авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власти и руководство отрасли не предпримут согласованные шаги для избежания такой ситуации. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством. Их денежные резервы быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.

"Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия властей и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами", - отметили аналитики CAPA.

Напомним, глава Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) Глория Гевара оценила убытки, которые может понести туристическая отрасль из-за вспышек коронавируса.

Вспышки коронавируса в мире могут нанести туристической отрасли не менее 22 млрд долларов убытков. Расчеты основываются на опыте предыдущих кризисов, связанных с вирусами.

Ранее сообщалось, что ВМС США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане.

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