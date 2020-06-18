Wizz Air возобновил полеты в шесть стран из аэропорта "Киев"

Лоукостер будет обслуживать 15 маршрутов
Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил полеты из аэропорта "Киев". На данный момент запланированы рейсы по 15 маршрутам в шесть европейских стран.
Об этом сообщили в пресс-службе Wizz Air.
В частности, продажа билетов открыта на рейсы в:
При этом во время перелетов пассажиры должны находиться в масках.
Напомним, 16 июня аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы в связи с продлением карантина. В связи с этим Wizz Air перенес все свои рейсы в "Борисполь". Однако под конец дня, 16 июня, аэропорт возобновил работу.
Впоследствии Wizz Air отменил семь рейсов из "Борисполя".
Также сообщалось, что авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.
Отметим, Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.
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Автор: Игорь Литвиненко