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Wizz Air возобновил полеты в шесть стран из аэропорта "Киев"

Новости » Общество     18.06.2020 - 11:38
Wizz Air возобновил полеты в шесть стран из аэропорта "Киев"
Фото: самолет Wizz Air (wizzair.com)

Лоукостер будет обслуживать 15 маршрутов

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил полеты из аэропорта "Киев". На данный момент запланированы рейсы по 15 маршрутам в шесть европейских стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Wizz Air.

В частности, продажа билетов открыта на рейсы в:

  • Венгрию (Будапешт);
  • Германию (Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг);
  • Данию (Биллунд, Копенгаген);
  • Эстонию (Таллин);
  • Грецию (Афины);
  • Великобританию (Лондон Лутон).

При этом во время перелетов пассажиры должны находиться в масках.

Напомним, 16 июня аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы в связи с продлением карантина. В связи с этим Wizz Air перенес все свои рейсы в "Борисполь". Однако под конец дня, 16 июня, аэропорт возобновил работу.

Впоследствии Wizz Air отменил семь рейсов из "Борисполя".

Также сообщалось, что авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.

Отметим, Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Wizz AirКиевавиасообщение
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