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Wizz Air відновила польоти в шість країн з аеропорту "Київ"

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 11:38
Wizz Air відновила польоти в шість країн з аеропорту "Київ"
Фото: літак Wizz Air (wizzair.com)

Лоукостер буде обслуговувати 15 маршрутів

Угорська лоукостер Wizz Air відновила польоти з аеропорту "Київ". На даний момент заплановані рейси за 15 маршрутами в шість європейських країн.

Про це повідомили в прес-службі Wizz Air.

Зокрема, продаж квитків відкритий на рейси в:

  • Угорщину (Будапешт);
  • Німеччини (Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг);
  • Данію (Біллунд, Копенгаген);
  • Естонії (Таллін);
  • Греції (Афіни);
  • Великобританії (Лондон Лутон).

При цьому під час перельотів пасажири повинні перебувати в масках.

Нагадаємо, 16 червня аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні рейси у зв'язку з продовженням карантину. У зв'язку з цим Wizz Air переніс всі свої рейси "Бориспіль". Однак під кінець дня, 16 червня, аеропорт відновив роботу.

Згодом Wizz Air скасував сім рейсів з "Борисполя".

Також повідомлялося, що авіакомпанія МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня.

Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Wizz AirКиївавиасообщение
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