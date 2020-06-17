Wizz Air отменил 7 рейсов из "Борисполя"

Фото: терминал в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

Часть отмененных рейсов вернули в аэропорт "Киев"

Перенесенные рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь" отменили. Перевозки должен был осуществить лоукостер Wizz Air.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-табло "Борисполя".

Ранее из-за плохой эпидситуации в Киеве компания перенесла рейсы из столичного аэропорта в Жулянах в "Борисполь", который расположен в области.

На данный момент отменены семь рейсов: в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Таллин, Мемминген и Копенгаген.

Стоит отметить, что на табло Жулян указан вылет двух отмененных в "Борисполе" рейсов с соответствующим временем - самолет в Дортмунд отправился в 6:40, в Будапешт - в 10:36.

На данный момент в аэропорту "Киев" идет регистрация на рейсы в Лутон и Мемминген. Отправка последнего, к слову, также соответствует времени вылета с "Борисполя". Остальные рейсы отменены.

Фото: онлайн-табло аэропорта "Киев" (iev.aero)

Напомним, аэропорт в Киеве является базовым для авиакомпании, но его закрыли из-за продления карантина в Киеве.

Между тем, аэропорт "Борисполь" продолжает принимать международные рейсы, и Wizz Air решила перенести часть рейсов в KBP.

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Автор: Роман Калиниченко