ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов

Новости » Общество     17.06.2020 - 19:16
МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов
Фото: самолет МАУ (wikimedia by Julian Herzog)

Продажа билетов закрыта до 1 августа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы "предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов".

Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.

В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:

  • 18 июня: Лондон (Хитроу) - Киев (эвакуационный);
  • 19 июня: Киев - Херсон, Киев - Одесса;
  • 20 июня: Киев - Бангкок;
  • 21 июня: Бангкок - Киев (эвакуационный), Херсон - Киев, Одесса - Киев, Киев - Стамбул - Киев;
  • 22 июня: Киев - Нью-Йорк - Киев (эвакуационный);
  • 23 июня: Киев - Амстердам - Киев;
  • 24 июня: Киев - Майами, Киев - Париж;
  • 25 июня: Майами - Киев (эвакуационный);
  • 26 июня: Киев - Стамбул - Киев, Киев - Афины - Киев, Киев - Одесса, Киев - Львов, Киев - Херсон;
  • 28 июня: Киев - Стамбул - Киев, Дубай - Киев;
  • 29 июня: Киев - Тель-Авив - Киев, Херсон - Киев, Одесса - Киев, Львов - Киев
  • 30 июня: Киев - Амстердам - Киев.

Напомним, Польша ограничила международное авиасообщение, в том числе с Украиной.

Кроме того, лоукостер Wizz Air отменил семь рейсов, включая в Польшу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Международные авиалинии Украинытуризмавиа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь