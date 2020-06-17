МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов

Фото: самолет МАУ (wikimedia by Julian Herzog)

Продажа билетов закрыта до 1 августа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы "предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов".

Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.

В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) - Киев (эвакуационный);

19 июня: Киев - Херсон, Киев - Одесса;

20 июня: Киев - Бангкок;

21 июня: Бангкок - Киев (эвакуационный), Херсон - Киев, Одесса - Киев, Киев - Стамбул - Киев;

22 июня: Киев - Нью-Йорк - Киев (эвакуационный);

23 июня: Киев - Амстердам - Киев;

24 июня: Киев - Майами, Киев - Париж;

25 июня: Майами - Киев (эвакуационный);

26 июня: Киев - Стамбул - Киев, Киев - Афины - Киев, Киев - Одесса, Киев - Львов, Киев - Херсон;

28 июня: Киев - Стамбул - Киев, Дубай - Киев;

29 июня: Киев - Тель-Авив - Киев, Херсон - Киев, Одесса - Киев, Львов - Киев

30 июня: Киев - Амстердам - Киев.

Напомним, Польша ограничила международное авиасообщение, в том числе с Украиной.

Кроме того, лоукостер Wizz Air отменил семь рейсов, включая в Польшу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина