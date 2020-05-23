Wizz Air отложил полеты из Украины до 15 июня

Бюджетная авиакомпания Wizz Air была вынуждена отложить полеты из Украины из-за карантина. Их возобновят не раньше 15 июня.

Об этом сообщает Avianews.

В авиакомпании решили отложить начало перелетов из-за того, что украинское правительство продлило карантин. При этом на сайте Wizz Air уже появились билеты на рейсы с 16 июня.

Как вернуть деньги за билеты:

Wizz Air, как и ряд других авиакомпаний, предлагает ваучеры на 120% от стоимости билета. Их можно использовать на протяжении следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров авиакомпании;

Также пассажиры могут получить 100% денежного возмещения, но это потребует больше времени для выполнения;

Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они купили билеты.

Напомним, ранее АМКУ потребовало от авиакомпаний прекратить продажу билетов до завершения карантина, поскольку карантинные ограничения на регулярные авиарейсы еще могут быть продлены на неопределенный срок.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии, авиация вернется к докризисному режиму через два года.