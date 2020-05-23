Wizz Air відклав польоти з України до 15 червня

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air була змушена відкласти польоти з України через карантин. Їх відновлять не раніше 15 червня.

Про це повідомляє Avianews.

В авіакомпанії вирішили відкласти початок перельотів через те, що український уряд продовжив карантин. При цьому на сайті Wizz Air вже з'явилися квитки на рейси з 16 червня.

Як повернути гроші за квитки:

Wizz Air, як і ряд інших авіакомпаній, пропонує ваучери на 120% від вартості квитка. Їх можна використовувати протягом наступних 24 місяців, на придбання послуг і товарів авіакомпанії;

Також пасажири можуть отримати 100% грошового відшкодування, але це зажадає більше часу для виконання;

Пасажири, які забронювали квитки через туристичні та онлайн-туристичні агентства, повинні зв'язатися з компанією, у якій вони купили квитки.

Нагадаємо, раніше АМКУ вимагає від авіакомпаній припинити продаж квитків до завершення карантину, оскільки карантинні обмеження на регулярні авіарейси ще можуть бути продовжені на невизначений термін.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії, авіація повернеться до докризового режиму через два роки.