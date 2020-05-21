АМКУ требует от авиакомпаний прекратить продажу билетов до завершения карантина

Фото: аэропорт Борисполь (Виталий Носач, РБК-Украина)

Карантинные ограничения на регулярные авиарейсы еще могут быть продлены на неопределенный срок

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина. Решение было принято во время заседания комитета 21 мая.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отметили в пресс-службе, такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, "поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности".

По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.

Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование - и "Обменять билет на промокод-. Возмещение стоимости перевозки, которой могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает.

"Значит, пассажирам предоставляется неполная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных Авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме", - говорится в сообщении.

Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию:

- Wizz Air - открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая 2020 года.

- "Международные авиалинии Украины - с 23 мая 2020 года предлагала забронировать билеты на значительное количество рейсов. Согласно онлайн-табло компании были запланированы как международные, так и внутренние рейсы.

- Czech Airlines - сообщила на собственном сайте о том, что с 24 мая 2020 года возобновит рейсы в Киев (7 рейсов в неделю), а с 25 мая 2020 года - до Одессы (3 рейса в неделю).

- Lufthansa - планировала частично возобновить перевозки с Украины с 1 июня. Можно было забронировать билеты рейсы из Киева в Берлин и Франкфурт.

- Ryanair - предлагала на июнь бронирование только до Германии и Литвы.

- Swiss - планировала открыть регулярные авиарейсы из Цюриха до Киева с 21 июня 2020 года.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии авиация вернется к докризисному режиму через два года.

Автор: Александр Белоус