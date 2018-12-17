В Wizz Air назвали число пассажиров на украинском направлении за 10 лет

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Лоукостер Wizz Air с 2008 года обслужил на рейсах украинского направления 7 млн человек

Венгерский лоукостер Wizz Air с момента прихода на авиарынок Украины - с 2008 года - перевез на рейсах украинского направления 7 миллионов человек. Об этом заявили в главном офисе авиакомпании, передает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, именно такое число пассажиров авиакомпания обслужила за эти годы на 43 маршрутах, которые соединяли Украину с 12 странами Европы.

Если сравнивать с отчетом Wizz Air, обнародованном в июне текущего года, на тот момент за десять лет работы в Украине лоукостер перевез 6,4 млн пассажиров.

Напомним, лоукостер Wizz Air в ноябре 2018 года заявил, что собирается возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина". Кроме того, авиакомпания планирует, что объем перевезенных пассажиров в/из Украины составит 6 млн в год до 2025 года.

Добавим, что компания Wizz Air планирует разместить в Украине флот из 10 самолетов. В течение трех-пяти лет этот флот удвоится.