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Wizz Air запускає новий рейс з Києва до Відня

Новини » Туризм    26.10.2018 - 11:59
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Перший рейс з Києва до Відня призначено на 28 жовтня

Авіакомпанія Wizz Air запускає новий рейс з Києва до Відня (Австрія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту "Київ" у Facebook.

"WizzAir відкриває новий рейс з Києва до Відня. Перший рейс з аеропорту "Київ" вже цієї неділі - 28 жовтня о 9:00 ранку. Зворотній рейс з Відня приземлиться в аеропорту Києва 29 жовтня о 13:35", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рейси Відень-Київ та Київ-Відень будуть здійснювати авіалайнери типу Airbus A320.

Wizz Air запускає новий рейс з Києва до Відня

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 листопада 2018 року габарити ручної поклажі, яку можна безкоштовно перевезти літаками авіакомпанії Wizz Air буде зменшено. Так, наразі розмір ручної поклажі становить 55х40х23 см, а з 1 листопада допустимий розмір багажу буде становити 40х30х20 см. 

Зазначимо, також повідомлялося, що Wizz Air скоротила до 48 годин час безкоштовної реєстрації для зворотних рейсів по квитках, у яких пасажир не оформив послугу вибору місця. Зазначимо, раніше зареєструватися на зворотний рейс можна було за 15 днів до вильоту.

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