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У Wizz Air назвали число пасажирів на українському напрямку за 10 років

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 19:57
У Wizz Air назвали число пасажирів на українському напрямку за 10 років
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Лоукостер Wizz Air з 2008 року обслужив на рейсах українського напрями 7 млн осіб

Угорський лоукостер Wizz Air з моменту приходу на авіаринок України - з 2008 року - перевіз на рейсах українського напрямку 7 мільйонів пасажирів. Про це заявили в головному офісі авіакомпанії, передає РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Наголошується, саме таку кількість пасажирів авіакомпанія обслужила за ці роки на 43 маршрутах, що з'єднували Україну з 12 країнами Європи.

Якщо порівнювати зі звітом Wizz Air, оприлюдненому в червні поточного року, на той момент за десять років роботи в Україні лоукостер перевіз 6,4 млн пасажирів.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air у листопаді 2018 року заявив, що збирається відновити роботу української авіакомпанії "Візз Ейр Україна". Крім того, авіакомпанія планує, що обсяг перевезених пасажирів в/з України складе 6 млн на рік до 2025 року.

Додамо, що компанія Wizz Air планує розмістити в Україні флот з 10 літаків. Протягом трьох-п'яти років цей флот подвоїться.

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