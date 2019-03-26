Wizz Air будет летать из Киева в Лейпциг

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Билеты уже доступны для бронирования на сайте авиаперевозчика

Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Согласно сообщению, первый рейс по этому маршруту запланирован на 5 июля. Планируется, что рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

С учетом нового маршрута Киев-Лейпциг, Wizz Air сейчас предлагает перелеты по 45 направлениям в 13 стран из Украины.

Как отметили в авиакомпании, в течение первых трех месяцев 2019 года Wizz Air перевезла около 450 тыс. пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что составляет около 80% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее РБК-Украина писало, что венгерский лоукостер Wizz Air с мая 2019 года открывает два новых маршруты из Киева - в Афины и Салоники. Маршрут Киев-Афины будет открыт 21 мая, а рейсы по маршруту Киев-Салоники открываются 20 мая.

Напомним, лоукостеры Wizz Air и SkyUp планируют сотрудничество с аэропортом Черновцов и хотят открыть новые международные рейсы из этого аэропорта.