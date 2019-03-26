ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Wizz Air літатиме з Києва до Лейпцига

Новини » Економіка    26.03.2019 - 12:33
Wizz Air літатиме з Києва до Лейпцига
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Квитки вже доступні для бронювання на сайті авіаперевізника

Угорський лоукостер Wizz Air повідомив про відкриття нового рейсу з Києва до Лейпцига (Німеччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, перший рейс за цим маршрутом запланований на 5 липня. Планується що рейси будуть здійснюватися по понеділках і п’ятницях.

Із врахуванням нового маршруту Київ-Лейпциг, Wizz Air зараз пропонує перельоти за 45 напрямками до 13 країн з України.

Як зазначили в авіакомпанії, протягом перших трьох місяців 2019 року Wizz Air перевезла близько 450 тис. пасажирів на своїх рейсах до/з України, що становить близько 80% зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Раніше РБК-Україна писало, що угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - в Афіни і Салоніки. Сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, а рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня.

Нагадаємо, лоукостери Wizz Air і SkyUp планують співпрацю з аеропортом Чернівців і хочуть відкрити нові міжнародні рейси з цього аеропорту.

В Італії Ryanair і Wizz Air оштрафували за обмеження багажу Ryanair запустить нові рейси з України в Німеччину
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України лоукостWizz AirЛейпциг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся