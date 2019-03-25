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Wizz Air перенес запуск рейсов Краков-Харьков

Новости » Транспорт    25.03.2019 - 17:59
Wizz Air перенес запуск рейсов Краков-Харьков
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Рейсы начнут выполнять на полтора месяца раньше

Лоу-кост Wizz Air на полтора месяца сдвинул запуск нового маршрута Краков-Харьков, анонсированного в конце 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.

Сообщается, что изначально бюджетник планировал начать полеты с 16 сентября 2019 года. Теперь в системе бронирования указана новая дата запуска - 2 августа.

При этом частота рейсов оставлена на прежнем уровне - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Напомним, 26 марта крупнейший лоу-кост Ryanair объявит о заходе в Харьков и анонсирует открытие маршрутов из этого города. В настоящее время сеть бюджетных направлений из Харькова представлена рейсами Wizz Air в Вену, Дотмунд, Гданьск, Катовице и Краков, рейсами Ernest Airlines в Рим и Милан и рейсами Pegasus Airlines в Стамбул.

Ранее сообщалось, что лоукостеры Wizz Air и SkyUp планируют сотрудничество с аэропортом Черновцов и хотят открыть новые международные рейсы из этого аэропорта. 

РБК-Украина писало, что венгерский лоукостер Wizz Air с мая 2019 года открывает два новых маршрута из Киева - в Афины и Салоники. Сообщение Киев-Афины будет открыто 21 мая, а рейсы по маршруту Киев-Салоники открываются 20 мая.

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