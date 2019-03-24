Wizz Air планирует запустить новые международные рейсы из Черновцов

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Рассматривается возможность базирования транспортной авиакомпании Vulcanair в черновицком аэропорту

Лоукостеры Wizz Air и SkyUp планируют сотрудничество с аэропортом Черновцов и хотят открыть новые международные рейсы из этого аэропорта. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

По словам Порошенко, черновицкий аэропорт ожидают перемены. Он добавил, что рассматривается возможность базирования транспортной авиакомпании Vulcanair в черновицком аэропорту.

"Поступили предложения от лоукостеров Wizz Air, SkyUp для новых международных рейсов из Черновцов. И это хорошо. Лоукост означает, что это еще й дешево", - сказал Порошенко.

Напомним, в прошлом году авиакомпания МАУ возобновила выполнение рейсов Черновцы - Милан. Первый полет по маршруту в новом сезоне состоялся 27 апреля.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказывал, что проектная документация в отношении развития региональных аэропортов будет готова в течение 2019 года. Министр также назвал несколько аэропортов, которые могут быть предложены в проекте для привлечения бизнес-инвесторов.

"В случае Львова, это например Львов - Франковск - Черновцы. В случае "Борисполя" - это могут быть южные аэропорты. Это Херсон, Николаев или ближайшие аэропорты в центре Украины. Сейчас мы готовим эту документацию", - добавил он.