Wildberries прибрав розділ "Все для СВО", але військові товари залишилися, - ЗМІ

Російський маркетплейс Wildberries видалив зі свого сайту та додатка спеціальний тег і розділ "Все для СВО". Це сталося після серії атак українських безпілотників по складських комплексах компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
За інформацією ЗМІ, попри вилучення тегу "Все для СВО", за яким раніше було доступно понад 200 тисяч товарів, продукція військового призначення не зникла з асортименту маркетплейсу.
Зараз під час пошуку за цим тегом платформа видає повідомлення "Не знайдено відповідних товарів".
Тим не менш, захисне спорядження та техніку просто перерозподілили по інших каталогах:
Очистка каталогу відбувається на тлі регулярних атак на інфраструктуру компанії. Починаючи з 18 липня, українські безпілотники уразили щонайменше десять великих логістичних центрів Wildberries.
Зокрема, під удари потрапили склади в Електросталі, Коледино, Воронежі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Невинномиську, Котовську, Єкатеринбурзі, а також в окупованому Сімферополі.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, ці об'єкти використовувалися російською стороною для забезпечення армії.
"Ці об'єкти використовувалися в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням", - наголошував глава держави.
Нагадаємо, що серія масштабних атак на логістичні центри інтернет-гіганта Wildberries вийшла за межі проблем окремої компанії та завдала відчутного удару по воєнній економіці Росії.
Експерти прогнозують колосальні збитки як для приватного бізнесу, так і для російського бюджету.
Так, за оцінками Естонської розвідки, прямі втрати агресора через успішні далекобійні удари Сил оборони України по складах маркетплейсу можуть сягати близько 2 мільярдів доларів. Аналітики наголошують, що системне знищення складської інфраструктури істотно погіршує загальний бізнес-клімат у РФ.
Своєю чергою видання Financial Times зазначає, що удари по Wildberries оголили нову серйозну вразливість російської економічної системи, яка була тісно інтегрована у забезпечення потреб армії окупантів.