Wildberries убрал раздел "Все для СВО", но военные товары остались, - СМИ

Русский маркетплейс Wildberries удалил со своего сайта и приложения специальный тэг и раздел "Все для СВО". Это произошло после серии атак украинских беспилотников по складским комплексам компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
По информации СМИ, несмотря на изъятие тега "Все для СВО", согласно которому ранее было доступно более 200 тысяч товаров, продукция военного назначения не исчезла из ассортимента маркетплейса.
Сейчас при поиске по этому тегу платформа выдает сообщение "Не найдено соответствующих товаров".
Тем не менее, защитное снаряжение и технику просто перераспределили по другим каталогам:
Очистка каталога производится на фоне регулярных атак на инфраструктуру компании. Начиная с 18 июля, украинские беспилотники поразили, по меньшей мере, десять крупных логистических центров Wildberries.
В частности, под удары попали склады в Электростале, Коледино, Воронеже, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Невинномыске, Котовске, Екатеринбурге, а также в оккупированном Симферополе.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, эти объекты использовались российской стороной для обеспечения армии.
"Эти объекты использовались в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением", - отмечал глава государства.
Напомним, что серия масштабных атак на логистические центры интернет-гиганта Wildberries вышла за пределы проблем отдельной компании и нанесла ощутимый удар по военной экономике России.
Эксперты прогнозируют колоссальные убытки как для частного бизнеса, так и для российского бюджета.
Так, по оценкам Эстонской разведки, прямые потери агрессора из-за успешных дальнобойных ударов Сил обороны Украины по составам маркетплейса могут достигать около 2 миллиардов долларов. Аналитики подчеркивают, что системное уничтожение складской инфраструктуры существенно усугубляет общий бизнес-климат в РФ.
В свою очередь, издание Financial Times отмечает, что удары по Wildberries обнажили новую серьезную уязвимость российской экономической системы, которая была тесно интегрирована в обеспечение потребностей армии оккупантов.