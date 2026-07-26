Wildberries убрал раздел "Все для СВО", но военные товары остались, - СМИ

Военные товары переместили в другие категории

По информации СМИ, несмотря на изъятие тега "Все для СВО", согласно которому ранее было доступно более 200 тысяч товаров, продукция военного назначения не исчезла из ассортимента маркетплейса.

Сейчас при поиске по этому тегу платформа выдает сообщение "Не найдено соответствующих товаров".

Тем не менее, защитное снаряжение и технику просто перераспределили по другим каталогам:

Бронежилеты и шлемы теперь продаются в разделе "Спорт".

FPV-дроны и комплектующие спрятали в категории "ТВ, аудио, фото, видеотехника".

Армейские аптечки, рации, рюкзаки и флаги можно легко найти по прямым запросам типа "СВО товары" или "Комплект для СВО".

Удары по логистике Wildberries

Очистка каталога производится на фоне регулярных атак на инфраструктуру компании. Начиная с 18 июля, украинские беспилотники поразили, по меньшей мере, десять крупных логистических центров Wildberries.

В частности, под удары попали склады в Электростале, Коледино, Воронеже, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Невинномыске, Котовске, Екатеринбурге, а также в оккупированном Симферополе.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, эти объекты использовались российской стороной для обеспечения армии.

"Эти объекты использовались в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением", - отмечал глава государства.