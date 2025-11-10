WhatsApp запускає новий режим захисту користувачів: що зміниться

Що відомо

У свіжій бета-версії застосунку для TestFlight з'явилася нова опція Strict account settings ("Жорсткі налаштування облікового запису"), яку можна активувати в розділі "Конфіденційність", "Додатково". Вона призначена для тих, хто вважає, що може стати об'єктом кібератаки.

"Щоб захистити ваш акаунт, деякі налаштування будуть заблоковані. Більшості користувачів такий рівень захисту не потрібен. Він може знизити якість обміну повідомленнями та голосових дзвінків", - йдеться в описі функції.

Що змінюється під час активації режиму

Після увімкнення "жорстких налаштувань" автоматично застосовуються такі заходи:

блокування медіафайлів і вкладень від невідомих відправників

обмеження кола людей, які можуть писати або телефонувати користувачеві

блокування низки користувацьких налаштувань - вимкнути режим можна в будь-який момент

зниження якості дзвінків для підвищення безпеки.

Нові функції в WhatsApp (фото: 9to5Mac)

Крім того, WABetaInfo уточнює, що будуть також автоматично ввімкнені й інші налаштування:

відключення дзвінків від невідомих номерів

заборона автоматичного додавання в групи не зі списку контактів

вимкнення попереднього перегляду посилань

повідомлення про зміну коду шифрування

обов'язкова двоетапна аутентифікація

обмеження відображення особистої інформації для невідомих контактів тощо.

Коли функція стане доступною

Усі перераховані параметри вже присутні у WhatsApp, проте зараз їх можна вмикати тільки вручну. Новий режим дасть змогу активувати повний пакет посиленого захисту однією дією.

Термінів офіційного релізу функції поки немає - вона перебуває на етапі тестування.