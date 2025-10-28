У WhatsApp з'явиться нова функція, яка допоможе звільнити пам'ять телефону

Meta працює над функцією, яка дасть змогу користувачам керувати сховищем для кожного чату прямо зі сторінки інформації про розмову.

Як помітили у WABetaInfo, в останній бета-версії WhatsApp на TestFlight з'явилася нова опція "Управління сховищем". Вона показує, скільки місця займає конкретний чат на пристрої, і дає змогу переглядати галерею з детальною інформацією про те, скільки пам'яті займають зображення, відео, документи та інші файли.

Раніше єдиним способом управління сховищем у додатку був розділ Налаштування, Дані та сховище, Управління сховищем.

Які зміни з'явилися у WhatsApp

Швидке управління сховищем в одному місці

Новий інструмент дозволяє бачити, скільки місця займає кожен чат і окремі медіафайли, не виходячи з розмови. Це прискорює очищення пам'яті, особливо в групових чатах, де фото і відео накопичуються дуже швидко.

Функція дає змогу швидко перевірити, який обсяг пам'яті займає кожен чат і його вміст (фото: WABetaInfo)

Контроль над видаленням файлів

Усі файли в чаті тепер відображаються за розміром, що дає змогу легко визначити, які з них займають найбільше місця. Користувачі можуть видаляти непотрібні файли, не зачіпаючи важливі фото або документи, що робить процес більш безпечним і зручним.

Підтримка продуктивності телефону

Для власників пристроїв з обмеженою пам'яттю можливість масового видалення великих файлів прямо з чату допомагає уникнути уповільнень і збоїв додатків, особливо на старих смартфонах. Це важливо як для особистого, так і для робочого спілкування.

Локальне управління сховищем стає ще актуальнішим, враховуючи, що резервні копії WhatsApp тепер враховуються в ліміті Google Drive.

Функція вже доступна деяким бета-тестерам WhatsApp для Android версії 2.25.31.13 і найближчими тижнями з'явиться у всіх користувачів.