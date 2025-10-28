ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

У WhatsApp з'явиться нова функція, яка допоможе звільнити пам'ять телефону

Вівторок 28 жовтня 2025 16:30
UA EN RU
У WhatsApp з'явиться нова функція, яка допоможе звільнити пам'ять телефону WhatsApp спростить управління сховищем (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Meta працює над функцією, яка дасть змогу користувачам керувати сховищем для кожного чату прямо зі сторінки інформації про розмову.

РБК-Україна розкриває подробиці нової функції, яка з'явилася у WhatsApp.

Як помітили у WABetaInfo, в останній бета-версії WhatsApp на TestFlight з'явилася нова опція "Управління сховищем". Вона показує, скільки місця займає конкретний чат на пристрої, і дає змогу переглядати галерею з детальною інформацією про те, скільки пам'яті займають зображення, відео, документи та інші файли.

Раніше єдиним способом управління сховищем у додатку був розділ Налаштування, Дані та сховище, Управління сховищем.

Які зміни з'явилися у WhatsApp

Швидке управління сховищем в одному місці

Новий інструмент дозволяє бачити, скільки місця займає кожен чат і окремі медіафайли, не виходячи з розмови. Це прискорює очищення пам'яті, особливо в групових чатах, де фото і відео накопичуються дуже швидко.

У WhatsApp з'явиться нова функція, яка допоможе звільнити пам'ять телефонуФункція дає змогу швидко перевірити, який обсяг пам'яті займає кожен чат і його вміст (фото: WABetaInfo)

Контроль над видаленням файлів

Усі файли в чаті тепер відображаються за розміром, що дає змогу легко визначити, які з них займають найбільше місця. Користувачі можуть видаляти непотрібні файли, не зачіпаючи важливі фото або документи, що робить процес більш безпечним і зручним.

Підтримка продуктивності телефону

Для власників пристроїв з обмеженою пам'яттю можливість масового видалення великих файлів прямо з чату допомагає уникнути уповільнень і збоїв додатків, особливо на старих смартфонах. Це важливо як для особистого, так і для робочого спілкування.

Локальне управління сховищем стає ще актуальнішим, враховуючи, що резервні копії WhatsApp тепер враховуються в ліміті Google Drive.

Функція вже доступна деяким бета-тестерам WhatsApp для Android версії 2.25.31.13 і найближчими тижнями з'явиться у всіх користувачів.

Раніше ми писали, що Meta планує відключити ChatGPT у WhatsApp, і розповіли, як користувачам зберегти свої дані.

А ще у нас є матеріал про те, як WhatsApp і Messenger впроваджують нові функції для захисту користувачів від шахраїв.

Варто нагадати, що WhatsApp вводить ліміт на кількість повідомлень.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Phandroid, 9to5Mac.

Читайте РБК-Україна в Google News
WhatsApp Додаток
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію