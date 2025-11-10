WhatsApp запускает новый режим защиты пользователей: что изменится

WhatsApp в ближайшее время предложит пользователям, чьи аккаунты могут быть целью целенаправленных хакерских атак, включить дополнительные меры безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
В свежей бета-версии приложения для TestFlight появилась новая опция Strict account settings ("Жесткие настройки аккаунта"), которую можно активировать в разделе "Конфиденциальность", "Дополнительно". Она предназначена для тех, кто считает, что может стать объектом кибератаки.
"Чтобы защитить ваш аккаунт, некоторые настройки будут заблокированы. Большинству пользователей такой уровень защиты не требуется. Он может снизить качество обмена сообщениями и голосовых звонков", - говорится в описании функции.
После включения "жестких настроек" автоматически применяются следующие меры:
Кроме того, WABetaInfo уточняет, что будут также автоматически включены и другие настройки:
Все перечисленные параметры уже присутствуют в WhatsApp, однако сейчас их можно включать только вручную. Новый режим позволит активировать полный пакет усиленной защиты одним действием.
Сроков официального релиза функции пока нет - она находится на этапе тестирования.
