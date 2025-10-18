ua en ru
У WhatsApp вводить ліміт повідомлень: кого торкнуться нові правила спілкування

Субота 18 жовтня 2025 07:35
UA EN RU
У WhatsApp вводить ліміт повідомлень: кого торкнуться нові правила спілкування WhatsApp змінює правила спілкування (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Месенджер WhatsApp вирішив обмежити кількість повідомлень, які користувачі та бізнес-акаунти можуть відправляти незнайомим контактам без відповіді. Таким чином компанія намагається знизити рівень спаму в додатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Що зміниться

Спочатку WhatsApp замислювався як простий спосіб спілкування з друзями та близькими, проте з часом платформа стала набагато складнішою - з'явилися групи, спільноти та бізнес-чати. У результаті користувачі почали отримувати значно більше повідомлень, і стежити за ними стало важче.

Відтепер кожне повідомлення, надіслане людині, яка не відповіла, зараховуватиметься до щомісячного ліміту. Наприклад, якщо ви зустріли когось на конференції і відправили три повідомлення без відповіді, вони всі підуть у рахунок обмеження.

Компанія поки не розкриває точного ліміту, оскільки тестує різні варіанти.

Попередження і блокування

Коли користувач або бізнес-акаунт наблизиться до ліміту, WhatsApp покаже попередження з кількістю повідомлень, що залишилися. Це дасть змогу уникнути автоматичного блокування можливості надсилання повідомлень.

Кого торкнуться обмеження

За словами представників WhatsApp, тестування нової функції розпочнеться в кількох країнах найближчими тижнями. У компанії зазначають, що звичайні користувачі навряд чи зіткнуться з лімітом, і їхній досвід спілкування не зміниться. Обмеження спрямовані насамперед проти спамерів і компаній, що розсилають масові повідомлення.

Контекст

Цей крок став частиною нової стратегії Meta по боротьбі зі спамом, особливо на тлі підготовки до запуску системи користувацьких імен у WhatsApp. Вона дасть змогу спілкуватися без обміну номерами телефонів, що, з одного боку, спростить комунікацію, але з іншого - може збільшити кількість небажаних повідомлень.

Раніше ми розповідали про те, що WhatsApp додав функцію переказу повідомлень прямо в чаті.

Також ми писали, які нові інструменти WhatsApp запускає для захисту користувачів від шахраїв і як вони допоможуть уникнути втрати даних і грошей.

А ще у нас є матеріал про те, як відправити повідомлення у WhatsApp без додавання номера в контакти за допомогою простих і безпечних способів.

