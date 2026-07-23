WhatsApp став зручнішим на iPad, в авто та браузері: що змінилося

Реєстрація на iPad та нові можливості в авто

Головною зміною для власників планшетів Apple стала можливість створювати та налаштовувати обліковий запис WhatsApp безпосередньо із застосунку для iPadOS.

Раніше планшет функціонував виключно як супутній пристрій, що вимагав прив'язки до первинного акаунта на смартфоні.

Для первинної реєстрації все ще потрібен номер телефону для отримання одноразового пароля, проте після цього акаунт працює як автономний.

Також розробники суттєво переробили інтеграцію з автомобільними системами Apple CarPlay та Android Auto:

Управління повідомленнями: водії можуть прослуховувати вхідні повідомлення та відповідати на них голосом через штатний інтерфейс.

Дзвінки та історія: на екрані автомобіля з'явився доступ до історії викликів і списку вибраних контактів для швидкого набору.

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Робота з PDF-файлами та музичні статуси

Для десктопної та вебверсії WhatsApp розроблено вбудований переглядач PDF-документів на базі технологій Adobe Acrobat.

Файли відкриваються всередині чату без попереднього завантаження на диск, а користувачі можуть залишати текстові анотації та виділяти потрібні фрагменти.

У розділі статусів з'явилася пряма інтеграція зі стримінговими сервісами Apple Music і Spotify. Користувачі можуть публікувати поточні треки у свій статус, тим самим дозволяючи контактам переглядати вибір музики.

Нововведення доповнюють серію останніх змін у месенджері, серед яких поява унікальних юзернеймів для приховування номера телефону та запуск преміального тарифного плану WhatsApp Plus.