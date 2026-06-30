Номер телефону більше не знадобиться: WhatsApp запускає важливу зміну

Meta анонсувала запуск унікальних імен користувачів (usernames) у WhatsApp. Функція дозволить комунікувати у месенджері без потреби ділитися особистим номером телефону.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Meta .

Попри те, що сама можливість приховувати номери запрацює за кілька місяців, WhatsApp відкриває раннє бронювання нікнеймів уже цього тижня. Ціль - аби три мільярди користувачів встигли обрати бажані варіанти.

Як забронювати нікнейм у WhatsApp?

Система бронювання унікальних імен розгортається глобально. Користувачі отримають офіційне сповіщення від додатка, щойно ця можливість стане доступною в їхній країні.

Щоб закріпити за собою ім'я, необхідно виконати такі кроки:

Перейти у Налаштування (Settings).

Обрати розділ "Обліковий запис" (Account).

Натиснути на пункт "Ім'я користувача" (Username).

Користувачі можуть вигадати власний нікнейм або скористатися вбудованим у додаток генератором імен.

Для організацій, представників малого бізнесу та авторів контенту передбачена спрощена процедура: WhatsApp дозволить автоматично імпортувати та зарезервувати ті самі назви й імена, які вони вже використовують у Facebook або Instagram.

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Новий рівень конфіденційності та захист від спаму

Після повноцінного запуску функції під час надсилання першого повідомлення номер телефону користувача більше не буде відображатися іншим людям чи компаніям.

Для того, щоб зв'язатися з вами, новому контакту необхідно буде знати ваше точне ім'я користувача.

Для додаткового захисту від спаму розробники впроваджують спеціальний секретний ключ:

Він є необов'язковим, але його активація закриє можливість надсилати вам повідомлення без знання цього коду.

На етапі бронювання як ключ можна встановити чотиризначне число.

Згодом, коли функція usernames запрацює повноцінно, захист оновлять до складнішого коду, що складатиметься з цифр і літер.

Аналітики зазначають, що таким методом WhatsApp повторює досвід месенджера Signal, орієнтованого на підвищену безпеку, який повністю приховав номери телефонів своїх користувачів у 2024 році.