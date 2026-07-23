WhatsApp стал удобнее на iPad, в авто и браузере: что изменилось

Регистрация на iPad и новые возможности в авто

Главным изменением для владельцев планшетов Apple стала возможность создавать и настраивать аккаунт WhatsApp непосредственно из приложения для iPadOS.

Ранее планшет функционировал исключительно как сопутствующее устройство, требовавшее привязки к первичному аккаунту на смартфоне.

Для первичной регистрации все еще требуется номер телефона для получения одноразового пароля, однако после этого аккаунт работает как автономный.

Также разработчики существенно переработали интеграцию с автомобильными системами Apple CarPlay и Android Auto.

Управление сообщениями: водители могут прослушивать входящие сообщения и отвечать на них голосом через штатный интерфейс.

Звонки и история: на экране автомобиля появился доступ к истории вызовов и списку выбранных контактов для быстрого набора.

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Работа с PDF-файлами и музыкальные статусы

Для десктопной и вебверсии WhatsApp разработан в строящемся браузере PDF-документов на базе технологий Adobe Acrobat.

Файлы открываются внутри чата без предварительной загрузки на диск, а пользователи могут оставлять текстовые аннотации и выделять нужные фрагменты.

В разделе статусов появилась прямая интеграция со стриминговыми сервисами Apple Music и Spotify. Пользователи могут публиковать текущие треки в свой статус, тем самым позволяя контактам просматривать выбор музыки.

Нововведения дополняют серию последних изменений в мессенджере, среди которых появление уникальных юзернеймов для скрытия номера телефона и запуск премиального тарифного плана WhatsApp Plus.