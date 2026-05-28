Instagram, Facebook і WhatsApp стають платними: Meta запускає підписки з прихованими функціями

10:38 28.05.2026 Чт
2 хв
Скільки коштуватимуть нові версії та що отримають користувачі?
aimg Ольга Завада
Instagram, Facebook і WhatsApp стають платними: Meta запускає підписки з прихованими функціями Платним користувачам стануть доступні перегляд сторіз інкогніто та кастомні теми (фото: Unsplash)
Meta офіційно запускає платні підписки для Instagram, Facebook та WhatsApp. Після кількох місяців закритих тестувань компанія впроваджує передплату з унікальним функціоналом, який буде недоступний для звичайних користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Що пропонує Plus-підписка?

Нові преміальні версії додатків отримали приставку Plus у назві. Вартість підписок Instagram Plus та Facebook Plus становить 3,99 долара на місяць для кожної платформи окремо, тоді як покращений WhatsApp Plus обійдеться у 2,99 долара на місяць.

Перші витоки та скриншоти тестування Instagram Plus з'явилися у мережі ще наприкінці березня, а від сьогодні анонсовані функції стають доступними для широкого загалу.

Серед ексклюзивних можливостей для підписників є:

Анонімний перегляд: можливість подивитися частину чужої розповіді (Story) так, щоб не відображатися у списку глядачів.

Розширена статистика Stories: доступ до детальних даних, пошук по списку глядачів та інформація про те, хто саме переглядав історію повторно.

Керування часом: можливість подовжувати дію зникаючих постів та Stories на термін, що перевищує стандартні 24 години, а також створення історій-прожекторів (spotlight).

Прихований контент: функція публікації постів без їхньої появи у стрічці новин для підписників.

Кастомізація: доступ до унікальних тем оформлення, ексклюзивних рінгтонів, покращених стікерів та додаткових закріплених чатів (для WhatsApp), а також особлива реакція "суперсерце".

Платна нейромережа та екосистема Meta One

Усі нові експерименти Meta з платіжними системами та підписками відтепер об'єднані під єдиним новим брендом - Meta One. Екосистема охоплюватиме не лише соцмережі, а й бізнес-акаунти, профілі авторів контенту та ШІ-розробки.

Зокрема, у межах Meta One компанія переходить на преміум-модель для свого штучного інтелекту Meta AI. Сам чат-бот залишиться безкоштовним у базовому варіанті, проте складніші завдання будуть заблоковані.

Meta впроваджує ліміти на використання режиму розширеного мислення (Thinking mode) та складних логічних обчислень. Також платною стане генерація великої кількості зображень та відеороликів всередині додатків.

Паралельно Meta готує нові тарифні плани для комерційних та авторських сторінок - це стане частиною масштабного оновлення системи верифікації Meta Verified.

