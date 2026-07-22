"Welcome у світ війни технологій": Флеш анонсував нову зброю проти "Шахедів"

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Бескрестнова.
За словами Флеша, на нараді президент Володимир Зеленський визначив протидію реактивним "Шахедам" одним із найважливіших завдань.
"Реактивні "Шахеди" це справді виклик для нашої ППО, але реактивні "Шахеди" є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу", - пояснив радник.
"Сьогодні я провів день на полігоні, де ми тестували варіанти протидії МЕШ-мережам силами РЕБ", - розповів Флеш.
За його словами, виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування "Шахедами" через радіомодеми МЕШ.
"Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", - підсумував радник президента.
Нагадаємо, експерти вже прогнозували, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому - переважна більшість дронів-перехоплювачів матиме реактивні силові установки через зростання швидкості ударних безпілотників ворога.
Українські оборонні компанії також дедалі частіше впроваджують елементи штучного інтелекту та машинного зору в безпілотні платформи, що дозволяє ефективніше обходити ворожу РЕБ.
Крім того, в Україні вже розробили перший у світі автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR, здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.