"Welcome у світ війни технологій": Флеш анонсував нову зброю проти "Шахедів"

Чому саме МЕШ-мережа є ключовою проблемою

За словами Флеша, на нараді президент Володимир Зеленський визначив протидію реактивним "Шахедам" одним із найважливіших завдань.

"Реактивні "Шахеди" це справді виклик для нашої ППО, але реактивні "Шахеди" є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу", - пояснив радник.

Що тестували на полігоні

"Сьогодні я провів день на полігоні, де ми тестували варіанти протидії МЕШ-мережам силами РЕБ", - розповів Флеш.

За його словами, виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування "Шахедами" через радіомодеми МЕШ.

Що буде далі

"Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", - підсумував радник президента.