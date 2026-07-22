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"Welcome у світ війни технологій": Флеш анонсував нову зброю проти "Шахедів"

01:48 22.07.2026 Ср
2 хв
За словами радника, він уже знає, чим ворог відповість на ці розробки
aimg Катерина Коваль
Фото: радник президента України Сергій Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Бескрестнова.

Чому саме МЕШ-мережа є ключовою проблемою

За словами Флеша, на нараді президент Володимир Зеленський визначив протидію реактивним "Шахедам" одним із найважливіших завдань.

"Реактивні "Шахеди" це справді виклик для нашої ППО, але реактивні "Шахеди" є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу", - пояснив радник.

Що тестували на полігоні

"Сьогодні я провів день на полігоні, де ми тестували варіанти протидії МЕШ-мережам силами РЕБ", - розповів Флеш.

За його словами, виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування "Шахедами" через радіомодеми МЕШ.

Що буде далі

"Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", - підсумував радник президента.

Нагадаємо, експерти вже прогнозували, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому - переважна більшість дронів-перехоплювачів матиме реактивні силові установки через зростання швидкості ударних безпілотників ворога.

Українські оборонні компанії також дедалі частіше впроваджують елементи штучного інтелекту та машинного зору в безпілотні платформи, що дозволяє ефективніше обходити ворожу РЕБ.

Крім того, в Україні вже розробили перший у світі автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR, здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.

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