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WBO согласилась выставить на бой Усика временный пояс

Новости » Спорт     05.12.2019 - 12:21
WBO согласилась выставить на бой Усика временный пояс
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Такой поединок может состояться 8 февраля в Манчестере

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора могут сразиться за временный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Как сообщает RingPolska, об этом было объявлено на съезде организации в Токио.

Отмечается, что такой поединок может состояться 8 февраля в Манчестере.

В то же время руководство организации заявили, что решение о титуле чемпиона в супертяжелом весе будет приниматься только после субботнего реванша между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа.

Затем WBO спросит победителя, будет ли он заинтересован в дальнейшей защите титула. Поскольку победитель боя Джошуа - Руис также должен будет провести обязательную защиту пояса IBF с Кубратом Пулевым не позднее конца мая.

Представители Александра Усика, который является официальным претендентом на пояс WBO, предложили на Токийской конвенции, что в случае долгого ожидания решения чемпиона, они будут заинтересованы в поединке за временный титул. Представители WBO сочли это решение хорошей идеей.

В середине октября Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Чисора провел свой последний бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO 26 октября и победил Девида Прайса техническим нокаутом.

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