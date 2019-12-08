ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джошуа взял реванш у Руиса и вернул титулы чемпиона мира

Новости » Спорт     08.12.2019 - 00:09
Джошуа взял реванш у Руиса и вернул титулы чемпиона мира
Фото: Руис - Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)

На кону боя стояли титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом

Британский супертяж Энтони Джошуа победил решением судей мексиканца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоялся 7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Diriyah Arena, которая была построена специально для поединка.

Боксеры сразу бросились в атаку и не стали присматриваться друг к другу, как обычно, бывает в стартовых раундах. В концовке первого раунда Джошуа пробил в висок Руису, в результате чего у того открылось рассечение над левым глазом. Затем небольшое рассечение под левым глазом открылось и у Джошуа. Соперники начали осторожничать, но темп боя не снижался.

Снижение веса позитивно повлияло на Джошуа, который с легкостью в ногах работал джебами, забирая раунды. Он активно перемещаться по рингу и держал Руиса на дистанции. Как результат, британец перебоксировал оппонента. По итогам всех двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу Джошуа - 118:110, 118:110, 119:109.

Руис оказался тяжелее Джошуа на 21 кг перед реваншем Усик хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира, - промоутер
Новости Украины бойЭнтони ДжошуаБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь