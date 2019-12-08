Джошуа взял реванш у Руиса и вернул титулы чемпиона мира

Фото: Руис - Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)

На кону боя стояли титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом

Британский супертяж Энтони Джошуа победил решением судей мексиканца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоялся 7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Diriyah Arena, которая была построена специально для поединка.

Боксеры сразу бросились в атаку и не стали присматриваться друг к другу, как обычно, бывает в стартовых раундах. В концовке первого раунда Джошуа пробил в висок Руису, в результате чего у того открылось рассечение над левым глазом. Затем небольшое рассечение под левым глазом открылось и у Джошуа. Соперники начали осторожничать, но темп боя не снижался.

Снижение веса позитивно повлияло на Джошуа, который с легкостью в ногах работал джебами, забирая раунды. Он активно перемещаться по рингу и держал Руиса на дистанции. Как результат, британец перебоксировал оппонента. По итогам всех двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу Джошуа - 118:110, 118:110, 119:109.