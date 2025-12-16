Waze готує оновлення, яке повністю змінить поїздки містом

Waze давно допомагає економити час у поїздках і уникати камер контролю швидкості, але завжди трохи відставав від Google Maps. Однією з майбутніх функцій Waze, яка може виявитися особливо корисною, стануть іконки світлофорів уздовж маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт, що спеціалізується на технологіях Tech Times .

Що відомо

У тестовій версії додатка іконки світлофорів з'являються тільки на обраному маршруті в режимі використання навігації. Вони не відображаються на всій карті - що, найімовірніше, тільки покращує зручність використання.

Навіщо потрібні ці іконки? Звичайно, водієві не потрібно бачити світлофор на карті, щоб зрозуміти, де зупинятися. Основна користь - під час руху щільною міською мережею доріг: іконки допомагають визначити потрібний поворот, виступаючи в ролі орієнтирів.

Наразі функція тестується і доступна не на всіх пристроях, офіційної дати широкого запуску поки що немає. Оскільки аналогічна опція вже є в Google Maps (а Waze належить Google), ймовірно, новинка з'явиться найближчим часом.



Waze додасть світлофори прямо на карту (фото: GeekTime)

Чи покаже Waze колір світлофора?

Важливе питання - чи зможе додаток відображати поточний колір світлофора. Судячи зі звіту і скріншотів тестової версії, поки додаток лише попереджає про наявність світлофора попереду, не вказуючи, який колір горить.

Якщо Waze навчиться показувати точний колір сигналу, це зробить функцію набагато кориснішою. Наприклад, попередження про зміну зеленого на жовтий дасть змогу водіям заздалегідь знизити швидкість і зменшити ризик аварій або штрафів.

Згодом Google оновлював Waze, щоб зробити поїздки максимально безпечними та комфортними. Додаток уже підтримує Apple CarPlay на iPhone і Android Auto на сумісних смартфонах, розширюючи можливості зручної навігації.