Главная » Бизнес » Tech

Waze готовит обновление, которое полностью изменит поездки по городу

Вторник 16 декабря 2025 15:55
Waze готовит обновление, которое полностью изменит поездки по городу Новая функция Waze поможет ориентироваться на перекрестках быстрее (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Waze давно помогает экономить время в поездках и избегать камер контроля скорости, но всегда немного отставал от Google Maps. Одной из будущих функций Waze, которая может оказаться особенно полезной, станут иконки светофоров вдоль маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт, специализирующийся на технологиях Tech Times.

Что известно

В тестовой версии приложения иконки светофоров появляются только на выбранном маршруте в режиме использования навигации. Они не отображаются на всей карте - что, скорее всего, только улучшает удобство использования.

Зачем нужны эти иконки? Конечно, водителю не нужно видеть светофор на карте, чтобы понять, где останавливаться. Основная польза - при движении по плотной городской сети дорог: иконки помогают определить нужный поворот, выступая в роли ориентиров.

На данный момент функция тестируется и доступна не на всех устройствах, официальной даты широкого запуска пока нет. Поскольку аналогичная опция уже есть в Google Maps (а Waze принадлежит Google), вероятно, новинка появится в ближайшее время.

Waze готовит обновление, которое полностью изменит поездки по городу
Waze добавит светофоры прямо на карту (фото: GeekTime)

Покажет ли Waze цвет светофора?

Важный вопрос - сможет ли приложение отображать текущий цвет светофора. Судя по отчету и скриншотам тестовой версии, пока приложение лишь предупреждает о наличии светофора впереди, не указывая, какой цвет горит.

Если Waze научится показывать точный цвет сигнала, это сделает функцию гораздо более полезной. Например, предупреждение о смене зеленого на желтый позволит водителям заранее снизить скорость и уменьшить риск аварий или штрафов.

Со временем Google обновлял Waze, чтобы сделать поездки максимально безопасными и комфортными. Приложение уже поддерживает Apple CarPlay на iPhone и Android Auto на совместимых смартфонах, расширяя возможности удобной навигации.

Напомним, что Waze начал широкое внедрение функции "Разговорное оповещение", позволяющей сообщать о дорожных опасностях голосом

А еще мы объясняли, как синхронизировать Waze и Google Maps на одном устройстве.

Также мы писали о 5 причинах, почему водители выбирают Waze вместо Google Maps.

