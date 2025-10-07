Waze запускає оновлення, яке оцінять усі водії: що відомо

Через рік після анонсу сервіс Waze почав широке впровадження функції "Розмовне сповіщення", що дає змогу повідомляти про дорожні небезпеки голосом. Опція використовує природну мову для повідомлень про перешкоди, ремонт, радари та інші небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google .

Суть роботи функції

Компанія пояснює, що функція працює дуже просто: якщо водій бачить ускладнення руху на дорозі, достатньо натиснути кнопку звіту й описати ситуацію звичайними словами, як у розмові з другом.

Система на базі ШІ Gemini розпізнає сказане й автоматично додає актуальний звіт на карту - без спеціальних команд і додаткових натискань.

Раніше для голосових повідомлень доводилося використовувати Google Assistant, тож нова система спрощує процес і робить його більш природним. Однак протягом минулого року функція була доступна лише в обмеженому бета-тесті.

Функція працює дуже просто (фото: Reddit)

Тепер Waze поступово відкриває "Розмовне сповіщення" для всіх користувачів. Функція працює як обіцяно: водій може описати небезпеку голосом, а ШІ Waze сам вибирає правильний варіант звіту без зайвих натискань.

Деякі користувачі зазначають, що сповіщення про доступність функції з'являються занадто часто, а іноді після її використання перестає відтворюватися медіа. Waze, імовірно, виправить ці помилки з часом.