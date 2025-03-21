Взяття на військовий облік українців за кордоном хочуть спростити

"На розгляд уряду внесено проєкт змін до Постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном", - зазначила вона.

Як пояснила Верещук, це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч громадян, які перебувають за межами України.

Вона уточнила, що над напрацюваннями нормативних змін працювали Державна міграційна служба, Міноборони та Секретаріат Кабміну.