Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу в "оборонці" із бронюванням, - Чернишов

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства національної єдності Олексія Чернишова в коментарі "Радіо Свобода".

Як пояснив Чернишов, сьогодні деякі індустрії потребують фахівців "як повітря". Мова йде про оборонну, військово-промислову й інші галузі. Через дефіцит професіоналів більшість підприємств готові бронювати працівників від військової служби.

Через це Україна планує розгорнути центри, які допоможуть з пошуком вакансій в Україні й країнах перебування українців.

"Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець - і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати", - пояснив міністр.

Мобілізація в Україні

18 травня в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію, який також передбачає зобов'язання для військовозобов'язаних, призовників й резервістів віком від 18 до 60 років щодо оновлення власних даних. Останнє можна зробити у мобільному застосунку "Резерв+".

Згідно з законодавством, під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Водночас працівники критичної інфраструктури й оборонної промисловості можуть бути заброньовані.

У серпні цього року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном. Очільником відомства став Олексій Чернишов.