Постановку на воинский учет украинцев за границей хотят упростить

"На рассмотрение правительства внесен проект изменений в Постановление №932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом", - отметила она.

Как пояснила Верещук, это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч граждан, находящихся за пределами Украины.

Она уточнила, что над наработками нормативных изменений работали Государственная миграционная служба, Минобороны и Секретариат Кабмина.