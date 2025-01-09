Поза межами України можуть перебувати від 25 до 30 млн українців, - Чернишов

Сьогодні в Україні, за різними оцінками, перебувають близько 32 мільйонів українців. Поза межами країни їх кількість сягає до 30 мільйонів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства національної єдності Олексія Чернишова під час візиту до Польщі.

" Ми нація 60 мільйонів українців . Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх і ми маємо створити й запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього", - пояснив міністр.

Він додав, що, згідно з різними оцінками:

За словами Чернишов, Міністерство національної єдності починає запроваджувати стратегію національної єдності, ідентичності, множинного громадянства та низки інших політик, які дозволять побудувати країну, що зможе повернути українську націю додому .

Міністерство національної єдності

У 2024-му президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном. На початку грудня стало відомо, що відомство очолить Олексій Чернишов.

Також відомо, що у Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності.

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