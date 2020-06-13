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Взятка Холодницкому: Злочевский ответил на обвинения

Новости » Политика     13.06.2020 - 17:18
Взятка Холодницкому: Злочевский ответил на обвинения
Фото: Николай Злочевский (из открытых источников)

Собственник Burisma Group заявил, что ничего не ждал от САП и НАБУ ко дню рождения

Экс-министр экологии правительства Азарова и президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого о причастности к взятке в 6 млн долларов. По его словам, ни он, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он также утверждает, что ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения.

В Burisma Group добавили, что любое упоминание о компании и ее собственнике в этом деле расцениваются ими как провокация.

Напомним, вечером 12 июня детективы НАБУ задокументировали дачу взятке в размере 6 млн долларов главе САП.

По факту рекордной взятки руководству НАБУ и САП уже задержали трех человек. В СМИ фигурирует информация, что среди задержанных - Николай Ильяшенко и Андрей Кича.

В Burisma Holdings заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины НАБУАртем СытникНиколай ЗлочевскийНазар ХолодницкийСАПBurisma
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