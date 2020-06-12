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Экс-чиновника задержали на взятке в 6 млн долларов главе САП

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 20:30
Экс-чиновника задержали на взятке в 6 млн долларов главе САП
Фото: изъятые средства (facebook.com/sap.gov.ua)

Чиновнику помогал один из руководителей управления ГФС в Киеве

Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали дачу взятки руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Взятку в 6 млн долларов пытался дать бывший топ-чиновник.

Об этом сообщили в САП.

Отмечается, что мужчине помогал чиновник киевского управления ГФС.

"Только что под процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", высокопоставленного чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП", - говорится в сообщении.

В САП уточнили, что деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует как подозреваемый. Речь идет о двух уголовных производствах - касательно растраты/присвоения имущества в особо больших размерах и отмывания доходов.

"Изъято 6 млн долларов. В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц", - сообщили в САП.

Детали в прокуратуре пообещали предоставить позже.

Напомним, в прошлом году на взятке попался экс-начальник главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

Еще одного прокурора, только уже киевского, поймали на взятке неделю назад.

Также сообщалось о задержании чиновника секретариата Кабинета министров, тоже за взятку.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины взяткаСАП
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