Хабар Холодницькому: Злочевський відповів на звинувачення

Фото: Микола Злочевський (з відкритих джерел)

Власник Burisma Group заявив, що нічого не чекав від САП і НАБУ до дня народження

Екс-міністр екології уряду Азарова і президент Burisma Group Микола Злочевський відреагував на заяви директора НАБУ Артема Ситника і керівника САП Назара Холодницкого щодо його причетності до хабарі в 6 млн доларів. За його словами, ні він, ні інші співробітники компанії не мають ніякого відношення до озвучених подій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Він також стверджує, що ні до кого не звертався з проханнями про вчинення неправомірних дій та жодним чином не сприяв таким діям; а також не має відношення до продемонстрованих засобів або яким-небудь очікуванням стосовно подарунків до дня народження.

У Burisma Group додали, що будь-яка згадка про компанію та її власника у цій справі розцінюються ними як провокація.

Нагадаємо, увечері 12 червня детективи НАБУ задокументували дачу хабаря у розмірі 6 млн доларів голові САП.

За фактом рекордного хабаря керівництву НАБУ і САП вже затримали трьох осіб. В ЗМІ фігурує інформація, що серед затриманих - Микола Ільяшенко і Андрій Кіча.

У Burisma Holdings заявляють, що ні Ільяшенко, ні Кіча не є співробітниками Burisma Group і не могли бути ким-небудь уповноваженими на виконання якихось домовленостей.

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Автор: РБК-Україна