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Рекордная взятка в истории Украины: задержаны трое человек

Новости » Политика     13.06.2020 - 11:22
Рекордная взятка в истории Украины: задержаны трое человек
Фото: Сытник и Холодницкий (РБК-Украина)

5 млн долларов предлагали чиновнику за закрытие дела и еще 1 млн - посредникам

По факту рекордной взятки 6 миллионов долларов руководству НАБУ и САП задержали трех человек. Деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский.

Об этом сообщили на брифинге руководители НАБУ и САП.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.

"Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину", - рассказал Сытник.

По словам главы НАБУ, во время дачи взятки было задержаны три человека.

"Первый задержанный - это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второе имело отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского", - рассказал Сытник.

Сытник также отметил, что это рекордная взятка в истории Украины.

Напомним, вчера вечером детективы НАБУ задержали экс-чиновника за дачу руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры взятки в размере 6 млн долларов.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины НАБУвзяткаСАП
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