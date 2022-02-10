ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Взятка в 1,26 млн гривен в Киевраде. По всем фигурантам уже согласованы подозрения

Новина українською →
Киев, Четверг 10 февраля 2022 13:48
Взятка в 1,26 млн гривен в Киевраде. По всем фигурантам уже согласованы подозрения Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о ходе расследования дела о взятке на 1,26 млн гривен. По всем фигурантам дела уже согласованы подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Сытника.

По его словам, генпрокурор согласовал подозрение по данному делу, там 6 человек, которые подозреваются.

"5 из них были вчера задержаны, 4 из них подозрения уже вручены. По спецсубъекту, когда уже я ехал сюда, то была информация, что подозрение уже согласовано. Все фигуранты, которые по нашему мнению причастны к коррупционной схеме, по всем ним подозрения согласованы", - отметил Сытник.

Напомним, правоохранители задержали депутата Киевсовета во время получения взятки в 1,26 млн гривен.

Разоблаченным на взятке депутатом Киевского городского совета оказался представитель "Слуги народа" Владислав Трубицын.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины