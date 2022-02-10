Взятка в 1,26 млн гривен в Киевраде. По всем фигурантам уже согласованы подозрения
Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о ходе расследования дела о взятке на 1,26 млн гривен. По всем фигурантам дела уже согласованы подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Сытника.
По его словам, генпрокурор согласовал подозрение по данному делу, там 6 человек, которые подозреваются.
"5 из них были вчера задержаны, 4 из них подозрения уже вручены. По спецсубъекту, когда уже я ехал сюда, то была информация, что подозрение уже согласовано. Все фигуранты, которые по нашему мнению причастны к коррупционной схеме, по всем ним подозрения согласованы", - отметил Сытник.
Напомним, правоохранители задержали депутата Киевсовета во время получения взятки в 1,26 млн гривен.
Разоблаченным на взятке депутатом Киевского городского совета оказался представитель "Слуги народа" Владислав Трубицын.