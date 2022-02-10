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Хабар у 1,26 млн гривень у Київраді. По всім фігурантам вже погоджені підозри

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 13:48
Хабар у 1,26 млн гривень у Київраді. По всім фігурантам вже погоджені підозри Фото: директор НАБУ Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Директор НАБУ Артем Ситник розповів про хід розслідування справи про хабар на 1,26 млн гривень. По всім фігурантам справи вже погоджено підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Ситника.

За його словами, генпрокурор погодив підозру в даній справі, там 6 осіб, які підозрюються.

"5 із них були вчора затримані, 4 із них підозра вже вручена. По спецсубєкту, коли вже я їхав сюди, то була інформація, що підозра вже погоджена. Всі фігуранти, які на нашу думку причетні до корупційної схеми, по всім ним підозри погоджені", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, правоохоронці затримали депутата Київради під час отримання хабаря в 1,26 млн гривень.

Викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин.

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