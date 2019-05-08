Взяли под стражу водителя, чей грузовик упал в реку в Карпатах

Фото: ДТП в Карпатах (if.npu.gov.ua)

Водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и без внесения залога

В Ивано-Франковском городском суде водителя, управлявшего машиной, которая упала в реку и вследствие этого погибли три человека, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

8 мая в Ивано-Франковске состоялось два судебных заседания, на которых судья определила меру пресечения для 47-летнего водителя и 52-летнего организатора ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" .

Водителю судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога, а организатору - в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним, 6 мая в 11:43 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области с высоты 40 метров в реку Черный Черемош упал грузовик с туристами. В результате происшествия погибли три человека. По предварительной информации, в грузовике находились туристы из Белоруси.

В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них одна женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается.