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При падении грузовика в Карпатах погибли не менее трех человек

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 13:17
При падении грузовика в Карпатах погибли не менее трех человек
Фото: спасатели на месте падения грузовика (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Грузовик перевозил туристов из Беларуси

При падении грузовика с туристами в Карпатах погибли не менее трех человек. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что в автомобиле, по предварительной информации, находились 23 человека. Пассажирами были граждане Беларуси. С места инцидента удалось спасти 19 человек, тела троих были обнаружены в грузовике. На данный момент неизвестна судьба еще одного человека, спасательные работы продолжаются.

При падении грузовика в Карпатах погибли не менее трех человек

Отметим, ранее сообщалось, что в 11:43 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области с высоты 40 метров в реку Черный Черемош упал грузовик с туристами.

Напомним, в середине апреля на португальском острове Мадейра в результате аварии с автобусом с туристами из Германии погибли 28 человек. По одной из версий, из-за отказа тормозов автобус вылетел с дороги и перевернулся, после чего упал на один из домов.

Также в апреле в центральной Швеции перевернулся автобус с норвежскими туристами. В результате инцидента пострадали не менее восьми человек.

 

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